Bollette: Draghi, 'Putin disponibile a continuare e aumentare fornitura gas a Italia' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non c'è ancora una data ma sarà a breve". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa sull'incontro con Vladimir Putin. Nella "telefonata" con il premier russo, prosegue Draghi, "Putin ha accennato alla possibilità di continuare a garantire le forniture di gas all'Italia e aumentarle se necessario. Questo va considerato alla luce degli impegni e della relazioni con gli altri alleati. Io apprezzo l'impegno" del presidente Putin "ma questo ad oggi rimane un impegno da valutare alla fine pensando agli sviluppi che potranno aver luogo e sono sviluppi importanti". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Non c'è ancora una data ma sarà a breve". Così il premier Marioin conferenza stampa sull'incontro con Vladimir. Nella "telefonata" con il premier russo, prosegue, "ha accennato alla possibilità dia garantire le forniture di gas all'e aumentarle se necessario. Questo va considerato alla luce degli impegni e della relazioni con gli altri alleati. Io apprezzo l'impegno" del presidente"ma questo ad oggi rimane un impegno da valutare alla fine pensando agli sviluppi che potranno aver luogo e sono sviluppi importanti".

