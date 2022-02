Bollette, Draghi: “In campo quasi 8 miliardi senza scostamenti” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Contro il caro-Bollette di luce e gas, il governo con i provvedimenti approvati oggi – con il varo del decreto Bollette in particolare – mette in campo “8 miliardi, di cui 6 per l’energia e lo facciamo senza ricorrere a scostamenti di bilancio” grazie all’utilizzo dei “margini di crescita e finanza pubblica ottenuti lo scorso anno e descritti anche dal governatore di Bankitalia nel suo intervento più recente”. Lo ha affermato il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il cdm che ha approvato, oltre al decreto Bollette, anche il decreto anti-frodi sul superbonus. “Estendiamo al secondo trimestre le misure e ampliamo le misure per la riduzione delle Bollette per imprese e famiglie messe in campo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Contro il caro-di luce e gas, il governo con i provvedimenti approvati oggi – con il varo del decretoin particolare – mette in“8, di cui 6 per l’energia e lo facciamoricorrere adi bilancio” grazie all’utilizzo dei “margini di crescita e finanza pubblica ottenuti lo scorso anno e descritti anche dal governatore di Bankitalia nel suo intervento più recente”. Lo ha affermato il premier Marioin conferenza stampa dopo il cdm che ha approvato, oltre al decreto, anche il decreto anti-frodi sul superbonus. “Estendiamo al secondo trimestre le misure e ampliamo le misure per la riduzione delleper imprese e famiglie messe in...

