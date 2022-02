Bollette, Draghi: “In campo quasi 8 miliardi senza scostamenti” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Contro il caro-Bollette di luce e gas, il governo con i provvedimenti approvati oggi in cdm mette in campo “8 miliardi, di cui 6 per l’energia e lo facciamo senza ricorrere a scostamenti di bilancio” grazie all’utilizzo dei “margini di crescita e finanza pubblica ottenuti lo scorso anno e descritti anche dal governatore di Bankitalia nel suo intervento più recente”. Lo ha affermato il premier Mario Draghi in conferenza stampa dopo il cdm che ha approvato il dl Bollette e il decreto anti-frodi sul superbonus. “Estendiamo al secondo trimestre le misure e ampliamo le misure per la riduzione delle Bollette per imprese e famiglie messe in campo per il primo trimestre”. E’ stato inoltre previsto un “fondo di 1 miliardo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Contro il caro-di luce e gas, il governo con i provvedimenti approvati oggi in cdm mette in“8, di cui 6 per l’energia e lo facciamoricorrere adi bilancio” grazie all’utilizzo dei “margini di crescita e finanza pubblica ottenuti lo scorso anno e descritti anche dal governatore di Bankitalia nel suo intervento più recente”. Lo ha affermato il premier Marioin conferenza stampa dopo il cdm che ha approvato il dle il decreto anti-frodi sul superbonus. “Estendiamo al secondo trimestre le misure e ampliamo le misure per la riduzione delleper imprese e famiglie messe inper il primo trimestre”. E’ stato inoltre previsto un “fondo di 1 miliardo ...

