Bollette | D' Incà | ' governo risponde a richieste famiglie | azienda e enti locali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Ilquesta sera ha varato importanti misure sul tema del caroche servono are alledi, aziende edcolpiti dai rincari di luce e gas. Un provvedimento che complessivamente stanzia 8 miliardi, senza scostamdi bilancio, di cui ben 4,8 destinati direttamente alle". Lo scrive su Facebook il il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Inà. "Il Paese deve essere ancora sostenuto in una fase complicata per rilanciare l'economia e consolidare la crescita occupazionale. Il sostegno arrivato stasera rientra in un disegno specifico che comprende anche la produzione di energia esclusivamente italiana, anche attraverso ...