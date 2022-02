Biathlon, Pechino 2022: Justine Braisaz-Bouchet domina la mass start, 22ma Dorothea Wierer (Di venerdì 18 febbraio 2022) Freddo e vento condizionano la 12.5 km mass start femminile, penultima gara del programma del Biathlon delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: oro alla francese Justine Braisaz-Bouchet, che precede le norvegesi Tiril Eckhoff e Marte Olsbu Roeiseland, rispettivamente argento e bronzo. Mai in gara Dorothea Wierer, la quale termina 22ma. Il primo poligono a terra respinge subito le velleità di Dorothea Wierer, che commette due errori: l’azzurra esce 26ma a 54?9 dalla testa, presa subito dalla norvegese Tiril Eckhoff. In undici fanno 5/5 al tiro, con la norvegese nel gruppo di testa ci sono la connazionale Marte Olsbu Roeiseland e le svedesi Hanna Oeberg e Linn ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Freddo e vento condizionano la 12.5 kmfemminile, penultima gara del programma deldelle Olimpiadi Invernali di: oro alla francese, che precede le norvegesi Tiril Eckhoff e Marte Olsbu Roeiseland, rispettivamente argento e bronzo. Mai in gara, la quale termina. Il primo poligono a terra respinge subito le velleità di, che commette due errori: l’azzurra esce 26ma a 54?9 dalla testa, presa subito dalla norvegese Tiril Eckhoff. In undici fanno 5/5 al tiro, con la norvegese nel gruppo di testa ci sono la connazionale Marte Olsbu Roeiseland e le svedesi Hanna Oeberg e Linn ...

Advertising

RaiPlay : ?? GIGANTE DOROTHEA ?? ???? Con una gara fenomenale l'Azzurra vince la prima medaglia individuale alle Olimpiadi. Siam… - Italia_Notizie : Pechino 2022, nel biathlon la caccia alla 17esima medaglia per l’Italia - sportface2016 : La furia di Dorothea #Wierer per i materiali non all'altezza: 'Sci del ca***' #Biathlon #Beijing2022WinterOlympics - sportface2016 : #Beijing2022 Oro #Braisaz nella mass start femminile davanti alle norvegesi: male #Wierer, 22esima - VoceGiallorossa : ??Pechino 2022 - Biathlon mass start, Dorothea Wierer chiude al 22° posto #ASRoma #Vocegiallorossa #Pechino2022 -