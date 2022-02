Biathlon | Pechino 2022 | Irina Kazakevich prende il posto di Ingrid Landmark Tandrevold nella mass start

(Di venerdì 18 febbraio 2022) C’è un solo cambio per quanto concerne lalist definitiva della 12.5 kmfemminile dirispetto a quella provvisoria rilasciata nei giorni scorsi: oggi, venerdì 18 febbraio, alle ore 08.00 italiane, alle Olimpiadi Invernali di, non sarà al via la norvegese, che sarà sostituita dalla rappresentante del ROC (Comitato Olimpico Russo), prima delle riserve. L’Italia sarà rappresentata da una sola azzurra: tra le 30 qualificate c’è Dorothea Wierer, che partirà col pettorale numero 5. LA DIRETTA LIVE DELLAFEMMINILE DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DELLA...

Speed Skating Oval in[Cina] Telecronaca: Stefano Bizzotto, Francesco Anesi, Stefano Rizzato- dalCentre in ZHANGJIAKOU [Cina] Telecronaca: Luca Di Bella, Giuseppe Piller ...Medagliere Olimpiadi2022/ Diretta risultati classifica: la Norvegia domina Attenzione però soprattutto al, perché è stato modificato il programma e di conseguenza oggi oltre agli ...La 12.5 km mass start femminile del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà trasmessa in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport ...Freestyle, Biathlon e pattinaggio di velocità, ma anche hockey, curling e bob: segui la diretta live di tutte le notizie. Nella giornata odierna - venerdì 18 febbraio - verranno assegnati sei titoli ...