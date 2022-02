Bettini su Meloni | ' Fdi è una forza illiberale | allarmante che si sia avvicinato al 20%'

Advertising

HuffPostItalia : Bettini: Il Pd può governare con la Lega. Meloni da arginare, si rifà a idee illiberali - VincenzoFerro3 : Solo adesso Bettini sta scoprendo che la Meloni si rifà a idee illiberali. Voglio sperare che, in contrapposizione,… - mlpedo : RT @HuffPostItalia: Bettini: Il Pd può governare con la Lega. Meloni da arginare, si rifà a idee illiberali - Oblomov58 : Mi avevate detto che @matteorenzi mirava ad un accordo con la Lega ed oggi Bettini dice che sarà il Pd ad allearsi… - fabbri333 : RT @ilfoglio_it: Parla Bettini: 'Meloni un'illiberale. Un pericolo. Il Pd e la Lega restino insieme anche dopo Draghi'. L'intervista di @ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Bettini Meloni

Un'altra è strategica: arginare la forza dellae autonomizzarsi'. Lo dice l'esponente del Pd, Goffredo, in una intervista al 'Foglio'. 'Se Pd e Lega 'pareggiassero', come in Germania ...Si fa sempre più riferimento ad un asse tra lo stesso Enrico Gasbarra e Goffredo, ma in ... I quesiti hanno un'impostazione garantista e allora potrebbe succedere che Giorgia, leader di ...Un’altra è strategica: arginare la forza della Meloni e autonomizzarsi”. “Se Pd e Lega ‘pareggiassero’, come in Germania si tenterebbe la strada della grande coalizione con un compromesso trasparente."Sia chiaro c'è una sapienza da parte della Meloni nell'agitarli". I consigli a Salvini Bettini, come se non bastasse, ha pure provato a "profetizzare" un possibile scenario che potrebbe verificarsi ...