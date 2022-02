Belve, caos Rai per l’intervista a Elettra Lamborghini: “L’azienda blocca tutto” (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Rai ha deciso di bloccare la messa in onda dell’intervista dell’ereditiera Elettra La news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Rai ha deciso dire la messa in onda deldell’ereditieraLa news di gossip è stata pubblicata su Gossip Blog. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : Torna 'Belve', ma è caos per l'intervista a Elettra Lamborghini. La Rai blocca tutto - ParliamoDiNews : Belve, l`intervista di Elettra Lamborghini viene bloccata: è caos in Rai #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… - SPYit_official : Caos in Rai: Elettra Lamborghini vuole tagliare l’intervista dove parla della sua sessualità e… #belve… - ilgiornale : È caos per l'intervista rilasciata da #ElettraLamborghini a Belve, programma di Rai Due condotto da Francesca Fagna… - CaffeFou : Caos in Rai, bloccata l'intervista di Elettra Lamborghini a Belve. Cosa è successo #Belve #Lamborghini… -