Belotti: 'Ultimo derby con la maglia del Toro? Se così fosse sarei orgoglioso, meritavamo di vincere' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Andrea Belotti torna in campo da titolare dopo più di 80 giorni e firma il gol del pareggio nel derby. Al termine di Juventus-Torino,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Andreatorna in campo da titolare dopo più di 80 giorni e firma il gol del pareggio nel. Al termine di Juventus-Torino,...

Advertising

jacopoformia : ?? #Belotti: 'Se è stato il mio ultimo derby in maglia Granata? Non lo so. Se per caso dovesse essere stato l'ultim… - ferngasp : RT @cmdotcom: Belotti: 'Ultimo derby con la maglia del Toro? Se così fosse sarei orgoglioso, meritavamo di vincere' #JuveToro #Torino https… - Cuore_Toro : #belotti : 'Se fosse l’ultimo derby sono orgoglioso di me stesso e dei miei compagni' - Toro_News : ??? | POSTPARTITA, LA VOCE DI BELOTTI: “Dovesse essere l’ultimo derby sono fiero della squadra” #JuventusTorino… - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: Belotti: 'Ultimo derby con la maglia del Toro? Se così fosse sarei orgoglioso, meritavamo di vincere' #JuveToro #Torino https… -