Belotti torna al gol | il risveglio del Gallo nel Derby della Mole

. L'attaccante granata segna la rete dell'1-1 Belotti è tornato al gol segnando la rete dell'1-1 al 62? del Derby con la Juve. Il Gallo ha colpito con una girata di sinistro a centro area capitalizzando al meglio un cross dalla sinistra di Brekalo e un errore sfortunato di Alex Sandro, scivolato al momento del tentativo di respingere l'assist di testa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FioriEmanuele : RT @DAZN_IT: 111 giorni dopo l'ultimo gol ?? Dopo aver saltato 14 partite in questo campionato ? Il gallo #Belotti torna ad alzare la crest… - DAZN_IT : 111 giorni dopo l'ultimo gol ?? Dopo aver saltato 14 partite in questo campionato ? Il gallo #Belotti torna ad alza… - Assodispada : RT @steprincipino8: E figuriamoci se non segnava belotti…fuori da 4 anni , torna e segna…dusan sveglia pure tu che stai facendo sembrare br… - steprincipino8 : E figuriamoci se non segnava belotti…fuori da 4 anni , torna e segna…dusan sveglia pure tu che stai facendo sembrare bremer thuram #JuveToro - UmbertoDalessa4 : @emahincredibile @ILCARRODIPELLE1 trusta il processo psicomolecolare del pelato, torna a essere il vero gallo belotti -