Belen Rodriguez rompe il silenzio su Antonino Spinalbese: "Ho voluto crederci, pago le conseguenze" (Di venerdì 18 febbraio 2022) La showgirl argentina, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato per la prima volte della rottura con l'ex hair-stylist Leggi su comingsoon (Di venerdì 18 febbraio 2022) La showgirl argentina, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato per la prima volte della rottura con l'ex hair-stylist

Advertising

VelvetMagIta : Belen Rodriguez sull’ex marito Stefano De Martino: “È qualcosa in evoluzione, ma a Stefano non piace che se ne parl… - Asga_00 : apro squid e la prima notizia nella sezione top news è Belen Rodriguez : 'con la mia faccia faccio quello che vogli… - ParliamoDiNews : Cecilia Rodriguez la sorella di Belen attacca Delia Duran | Gossip News Italia #alexbelli #BelenRodriguez… - ParliamoDiNews : Belen Rodriguez svela alcuni retroscena di Stefano De Martino | News Italia #AntoninoSpinalbese #belenrodrigruez… - SerieTvserie : Belen Rodriguez a Verissimo: “Mi criticano per chirurgia estetica? Faccio quello che voglio…” -