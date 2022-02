Belen Rodriguez | perché è finita con Antonino Spinalbese e cosa c’è davvero con Stefano De Martino

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La vita privata dicontinua ad essere al centro della cronaca rosa. Se, infatti, sul piano professionale la showgirl argentina ha da poco iniziato una nuova avventura che la vede protagonista de Le Iene, su quello privato, dopo la storia con, sembra esserci in corso un avvicinamento al suo ex marito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.