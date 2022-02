Belen Rodriguez e il gossip con Stefano De Martino | “Lui non ama parlarne ma…”

(Di venerdì 18 febbraio 2022)accende ilconDe: “Lui non amama c’è un’evoluzione” Da settimane non si parla altro del possibile ritorno di fiamma traDe. I due sono stati insieme anni fa e dalla loro unione è nato il piccolo Santiago poi c’è stata una prima separazione e poi un riavvicinamento, poi un’altra separazione e la showgirl ha intrapreso una relazione con Antonio Spinalbese da cui è nata la seconda figlia Luna Marì. Adesso dopo tanti tira e molla sembrerebbe chesiano ritornati di nuovo insieme. Ma come stanno realmente le cose? A fornire la sua versione dei fatti è intervenuta la stessa ...

è al centro degli ultimi Gossip per il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino , padre del primogenito Santiago. La showgirl è diventata mamma di Luna Marì lo scorso luglio, ...per la prima volta, in una intervista a Gente, ha parlato della fine della relazione con Antonino Spinalbese , l'hair stylist più giovane di lei di 11 anni con il quale ha avuto la sua ...Belen Rodriguez confessa alcuni dettagli della separazione da Spinalbese. La show girl parla anche del suo rapporto con Teo Mammuccari. La nuova coppia delle Iene pare stia conquistando proprio tutti.Possiamo commettere degli errori, questo è naturale, e ne sembra ben consapevole anche Belen Rodriguez stando alle sue ultime parole. Belen, mamma che pensa al presente. Quando sei un personaggio come ...