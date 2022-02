Belen rivela perché ha chiuso con Antonino e parla di Stefano

(Di venerdì 18 febbraio 2022) La vita sentimentale diRodriguez è stata decisamente burrascosa. Marco Borriello, Fabrizio Corona,De Martino, un figlio, Andrea Iannone, di nuovoDe Martino, Gianmaria Antinolfi,Spinalbese, una figlia, ora di nuovoDe Martino. Starle dietro a livello mediatico è tutt’altro che semplice. Intervistata dal settimanale Gente la nuova conduttrice de Le Iene ha confermato il ritorno di fiamma con il ballerino (“Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma non gli piace che se ne parli”), svelandohaconcon cui ha avuto la piccola Luna Marì. “Io eci conoscevamo poco. Ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui. Il fatto è che le ...

quando le si chiede di come realmente stiano le cose con l'ex ballerino di Amici ,: 'Usciamo a cena, lui ha le chiavi di casa mia. E' qualcosa in evoluzione, ma a Stefano non piace che ..."C'è stato qualcosa tra voi?", chiede. Mammucari risponde: 'Troppo. Adesso andiamo d'accordo. Non sono geloso' . Poi: 'Sono andato in depressione 5 anni per questa persona e ho ...La Rodriguez si sbottona sul 32enne e sull’addio con Antonino confessa… ‘Non cerco più un uomo che mi completi, la mia completezza sono io’ Belen si sbottona un po’ di più sul privato. Finalmente dice ...Belen ha molte potenzialità, che sicuramente con il tempo riuscirà a mostrare al meglio! Il conduttore proprio di recente ha rivelato di essere stato proprio lui a proporre la bella showgirl come sua ...