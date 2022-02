Beautiful | trama 18 febbraio 2022 | Ridge si sfoga con Brooke

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Anticipazioni nuova puntataoggi 18, con la grande paura die il pentimento di Liam. Hope ringrazia il marito Liam Spoiler nuova puntataoggi 18, tra pentimenti e tradimenti che portano tutti ad un solo sentimento: la preoccupazione. Liam è completamente sconcertato dal suo lavoro e da tutto quello che gli sta accadendo intorno. Lui e Steffy hanno paura dopo aver scoperto la verità, tanto che il peso del tradimento sta diventando sempre più pesante. Mentre Steffy cerca di far finta di nulla per preservare il suo rapporto con Finn, si sente fragile e in imbarazzo ogni volta che è vicino a lui. Liam, allo stesso modo, non riesce a trovare la sintonia con Hope e guardarla negli occhi come una volta. La Forrester ha ...

Dopo la notte passata con Liam, Steffy scopre di essere incinta: di chi è il bambino? Tutte le anticipazioni di Beautiful ...Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 18 febbraio 2022: Finn ha dei sospetti, ha capito che Steffy mente ...