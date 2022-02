Beautiful anticipazioni: Finn e Steffy voltano pagina insieme tra omertà e bugie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Che cosa sta per accadere e Los Angeles, ci dobbiamo aspettare un vero e proprio terremoto con una possibile confessione di Liam oppure no? Sarà Finn a scoprire quello che c’è stato tra la sua fidanzata e l’ex marito? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap americana, scopriremo come procede questa story line. Da un lato Liam, sempre più in difficoltà perchè vorrebbe togliersi questo peso e dire tutto a Hope. Dall’altro Steffy, anche lei turbata da questa storia ma convinta che il silenzio sia la cosa migliore. Intanto Ridge tira il fiato dopo aver avuto paura di perdere davvero tutto, anche suo figlio. Brooke cerca di stargli vicino ma Ridge è davvero ancora molto provato per quello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 febbraio 2022) Che cosa sta per accadere e Los Angeles, ci dobbiamo aspettare un vero e proprio terremoto con una possibile confessione di Liam oppure no? Saràa scoprire quello che c’è stato tra la sua fidanzata e l’ex marito? Lo scopriamo come sempre con le nostrediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 febbraio 2022. Nella prossima puntata della soap americana, scopriremo come procede questa story line. Da un lato Liam, sempre più in difficoltà perchè vorrebbe togliersi questo peso e dire tutto a Hope. Dall’altro, anche lei turbata da questa storia ma convinta che il silenzio sia la cosa migliore. Intanto Ridge tira il fiato dopo aver avuto paura di perdere davvero tutto, anche suo figlio. Brooke cerca di stargli vicino ma Ridge è davvero ancora molto provato per quello ...

