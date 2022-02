Basket, semifinali Coppa Italia 2021-2022: derby lombardo tra Milano e Brescia, la Virtus Bologna sfida la sorpresa Tortona (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mandato in archivio il giorno di riposo oggi, si arriva alla fase decisiva della Coppa Italia di Basket in svolgimento a Pesaro nello splendido scenario della Vitrifrigo Arena. Sono in programma domani sabato 19 febbraio, infatti, le due semifinali da cui usciranno le finaliste che si contenderanno il secondo trofeo stagionale. Andiamo a presentare le sfide che ci attendono nella giornata di domani. La prima semifinale (palla a due alle 18:15) vede i detentori del trofeo dell’Olimpia Milano affrontare la Germani Brescia in un derby tutto lombardo dai connotati molto interessanti. I meneghini hanno sbrigato nei quarti di finale la pratica Sassari (88-68), con i sardi che hanno tenuto il match in equilibrio nei primi due parziali, salvo poi cedere alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Mandato in archivio il giorno di riposo oggi, si arriva alla fase decisiva delladiin svolgimento a Pesaro nello splendido scenario della Vitrifrigo Arena. Sono in programma domani sabato 19 febbraio, infatti, le dueda cui usciranno le finaliste che si contenderanno il secondo trofeo stagionale. Andiamo a presentare le sfide che ci attendono nella giornata di domani. La prima semifinale (palla a due alle 18:15) vede i detentori del trofeo dell’Olimpiaaffrontare la Germaniin untuttodai connotati molto interessanti. I meneghini hanno sbrigato nei quarti di finale la pratica Sassari (88-68), con i sardi che hanno tenuto il match in equilibrio nei primi due parziali, salvo poi cedere alla ...

