Basket, Graziella Bragaglio: “La Germani non si perde mai d’animo, Della Valle vero leader” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una delle squadre che più sta stupendo in questa stagione è sicuramente la Germani Brescia. Grazie soprattutto alla strepitosa coppia Amedeo Della Valle/Nazareth Mitrou-Long, i lombardi sono infatti attualmente terzi in Serie A e in semifinale in Coppa Italia (affronteranno domani Milano alle ore 18.00 per giocarsi un posto nell’ultimo atto del torneo). A commentare questo magico momento, ci ha pensato nella trasmissione “Basket Time” la presidentessa Della Germani Graziella Bragaglio, che riguardo alla semifinale contro Milano ha affermato: “Nessun albergo prenotato per domenica, per una questione scaramantica… sicuramente la vittoria contro Trento è stata un’altra prova di maturità. Questi risultati provocano una gioia immensa. Sono frutto del lavoro ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una delle squadre che più sta stupendo in questa stagione è sicuramente laBrescia. Grazie soprattutto alla strepitosa coppia Amedeo/Nazareth Mitrou-Long, i lombardi sono infatti attualmente terzi in Serie A e in semifinale in Coppa Italia (affronteranno domani Milano alle ore 18.00 per giocarsi un posto nell’ultimo atto del torneo). A commentare questo magico momento, ci ha pensato nella trasmissione “Time” la presidentessa, che riguardo alla semifinale contro Milano ha affermato: “Nessun albergo prenotato per domenica, per una questione scaramantica… sicuramente la vittoria contro Trento è stata un’altra prova di maturità. Questi risultati provocano una gioia immensa. Sono frutto del lavoro ...

