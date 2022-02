Basket femminile, Serie A1: Ragusa-Bologna il big match, Faenza ed Empoli si giocano la salvezza (Di sabato 19 febbraio 2022) Si disputa questo weekend il ventesimo turno del massimo campionato italiano femminile di Basket, anche se le prime due della classe non saranno sul parquet. Rinviate, infatti, le sfide Schio-Costa Masnaga e Venezia-Campobasso, con le due formazioni venete che sono impegnate nell’Eurolega. Si inizia, così, domani sera con l’anticipo tra Faenza ed Empoli. È uno scontro diretto fondamentale e forse già decisivo nella corsa salvezza. Le padrone di casa attualmente sono penultime con 6 punti, a parimerito con Broni e Moncalieri, mentre le ospiti inseguono con una sola vittoria all’attivo. Una vittoria di Empoli riaprirebbe completamente i giochi, mentre un successo darebbe la salvezza virtuale a Faenza. Domenica, invece, si parte con Moncalieri-Sassari. ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Si disputa questo weekend il ventesimo turno del massimo campionato italianodi, anche se le prime due della classe non saranno sul parquet. Rinviate, infatti, le sfide Schio-Costa Masnaga e Venezia-Campobasso, con le due formazioni venete che sono impegnate nell’Eurolega. Si inizia, così, domani sera con l’anticipo traed. È uno scontro diretto fondamentale e forse già decisivo nella corsa. Le padrone di casa attualmente sono penultime con 6 punti, a parimerito con Broni e Moncalieri, mentre le ospiti inseguono con una sola vittoria all’attivo. Una vittoria diriaprirebbe completamente i giochi, mentre un successo darebbe lavirtuale a. Domenica, invece, si parte con Moncalieri-Sassari. ...

