Barcellona | Ferran Torres lancia la sfida al Napoli | «Non finisce qui»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’esterno delhato sui social laalè stato l’autore del gol del pareggio, dal dischetto, nel match del Camp Nou tra ile il. Ma lo spagnolo è stato anche protagonista in negativo con diverse occasioni sprecate. Sui social, però, l’ex City non si dà per vinto elaagli azzurri in vista del ritorno di Europa League: «Nonqui. Lo sforzosempre per dare risultati». Ha scrittosu Twitter. Esto no acaba aquí ? El esfuerzo siempre termina dando resultados pic.twitter.com/9lsZxd2n5Y— ...