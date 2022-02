Barcellona: all'attacco per Azpilicueta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo fonti inglesi, il Barcellona ha offerto a César Azpilicueta un contratto biennale con opzione di proroga per un altro anno. Il... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Secondo fonti inglesi, ilha offerto a Césarun contratto biennale con opzione di proroga per un altro anno. Il...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bruscolotti: 'Oltre all'episodio del rigore, molti falli non sono stati fischiati al Barcellona, il Napoli se la… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Bruscolotti: 'Oltre all'episodio del rigore, molti falli non sono stati fischiati al Barcellona, il Napoli se la… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bruscolotti: 'Oltre all'episodio del rigore, molti falli non sono stati fischiati al Barcellona, il Napoli se la… - napolimagazine : L'EX - Bruscolotti: 'Oltre all'episodio del rigore, molti falli non sono stati fischiati al Barcellona, il Napoli s… - apetrazzuolo : L'EX - Bruscolotti: 'Oltre all'episodio del rigore, molti falli non sono stati fischiati al Barcellona, il Napoli s… -