Barbara D'Urso Denunciata! Ecco da Chi! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Barbara D'Urso pare essere finita nei guai. La conduttrice napoletana sarebbe stata denunciata da Pamela Prati per l'ormai famosissimo caso Mark Caltagirone risalente a tre anni fa. La notizia è stata riportata in anteprima da Francesca Fagnani, conduttrice del programma Belve. Proprio su Rai Due, verrà infatti trasmessa l'intervista integrale rilasciata dalla showgirl sarda alla Fagnani. Intervista che si preannuncia ricca di novità clamorose. Ma Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Pamela Prati intervistata da Francesca Fagnani a Belve Una vera e propria bomba è stata sganciata da una collega di Barbara D'Urso. Proprio così, è stata la conduttrice del programma 'Belve' Francesca Fagnani a rivelare che Pamela Prati ha denunciato la nostra Carmelita per la vicenda legata a Mark Caltagirone. Ebbene sì, ...

QuiMediaset_it : Sempre bene @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d'Urso si conferma al vertice di fascia sul… - davidemaggio : Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso per il caso Mark Caltagirone La rivelazione stasera a #Belve di… - 95_addicted : RT @davidemaggio: Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso per il caso Mark Caltagirone La rivelazione stasera a #Belve di @francescafagn… - LEBBY4EVER : RT @davidemaggio: Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso per il caso Mark Caltagirone La rivelazione stasera a #Belve di @francescafagn… - zazoomblog : Pamela Prati ha denunciato Barbara D’Urso per il caso Mark Caltagirone - #Pamela #Prati #denunciato #Barbara… -

