Balneari | Briatore contro il governo | hanno depredato i lavoratori Solo in Italia può succedere

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nel Bel Paese ancora stretto nella morsa del Green pass e del Super green pass, sulle spiagge incombe l’ombra della gara delle concessioni, che ilha rimesso in discussione a partire dal 1 gennaio 2024. E che, come sottolineato da Giorgia Meloni e Fdi, metterà a rischio il turismono e un numero impressionante didel settore. Non a caso, allora, sul tema assai dibattuto in queste ore, Il Tempo ha intervistato Flavio, imprenditore notoriamente addentro alla materia con lo stabilimento balneare e discoteca Twiga in Versilia. Oltre che promotore del progetto Crazy Pizza a Roma.attacca il: «Lidepredati del lavoro» «Come sempre – dichiara...

'Come sempre - annota Briatore sul provvedimento in merito alle concessioni balneari – dobbiamo fare dei pasticci perché la Spagna e il Portogallo non hanno aderito alle stesse misure, per cui non si ... ne fanno parte per caso anche il Twiga di Flavio Briatore o le famiglie mafiose che fanno il bello ed ... Flavio Briatore: «Il Governo le ha depredate» L'approvazione dell'emendamento votato dal Consiglio dei ministri sul disegno di legge Concorrenza relativo sulle modalità di affidamento delle ... Dal 1 gennaio 2024. Su questo, sulla crisi del turismo italiano e su altre faccende, in un Paese ancora avvinghiato a green pass e super green pass, abbiamo intervistato Flavio Briatore, imprenditore ...