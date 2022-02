«Avete visto che bravi ministri…». Il segnale di pace di Draghi alla maggioranza: «Ma la barra resta dritta» – Il video (Di venerdì 18 febbraio 2022) «Avete visto che bravi ministri che ho… è un bellissimo governo» dice sorridendo il premier Mario Draghi alla fine del Cdm che ha dato il via libera all’unanimità a una serie di decreti su caro bollette, regole del Superbonus e aiuti al settore dell’auto. I complimenti in quel momento sono andati ai presenti Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani, ma quello del premier è anche un segnale distensivo del premier alla maggioranza, dopo la sfuriata che il premier ha fatto con i capigruppo della maggioranza durante la cabina di regia. Draghi si era particolarmente inalberato per i quattro voti in cui il governo era uscito sconfitto su altrettanti punti del Milleproroghe. Da qui il richiamo ai partiti ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 febbraio 2022) «cheministri che ho… è un bellissimo governo» dice sorridendo il premier Mariofine del Cdm che ha dato il via libera all’unanimità a una serie di decreti su caro bollette, regole del Superbonus e aiuti al settore dell’auto. I complimenti in quel momento sono andati ai presenti Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani, ma quello del premier è anche undistensivo del premier, dopo la sfuriata che il premier ha fatto con i capigruppo delladurante la cabina di regia.si era particolarmente inalberato per i quattro voti in cui il governo era uscito sconfitto su altrettanti punti del Milleproroghe. Da qui il richiamo ai partiti ...

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi in conferenza stampa: “Avete visto che bravi ministri che ho? È un bellissimo governo». Caspita, ce lo invid… - juventusfc : Il modo migliore per caricarsi verso #AtalantaJuve? Rivivere le emozioni dell'ultima vittoria all'Allianz Stadium… - welikeduel : Giuseppe Conte come non lo avete mai visto (secondo @alessiomarzilli) #propagandalive - andrea_b92 : RT @VittorioSgarbi: Draghi in conferenza stampa: “Avete visto che bravi ministri che ho? È un bellissimo governo». Caspita, ce lo invidiano… - ZinnoCarlo : RT @VittorioSgarbi: Draghi in conferenza stampa: “Avete visto che bravi ministri che ho? È un bellissimo governo». Caspita, ce lo invidiano… -