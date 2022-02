Avellino-Fidelis Andria, i convocati per la gara: tante assenze per Gautieri (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – E’ la vigilia della sfida tra Avellino e Fidelis Andria. gara che segnerà l’esordio in panchina del tecnico, Carmine Gautieri. All’appuntamento interno, l’Avellino ci arriva con diverse defezioni tra squalifiche e infortunati. IL REPORT. Lorenzo Chiti, in seguito ad un ulteriore controllo strumentale la lesione al retto femorale della coscia destra si è ridotta. Il calciatore continua nel suo percorso riabilitativo prima di ritornare ad allenarsi. Prosegue lavoro specifico al campo e idroterapia presso il Country Sport di Avellino; Daniele Mignanelli continua il suo percorso riabilitativo dopo la frattura del malleolo. Prosegue lavoro specifico al campo e idroterapia presso il Country Sport di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ la vigilia della sfida trache segnerà l’esordio in panchina del tecnico, Carmine. All’appuntamento interno, l’ci arriva con diverse defezioni tra squalifiche e infortunati. IL REPORT. Lorenzo Chiti, in seguito ad un ulteriore controllo strumentale la lesione al retto femorale della coscia destra si è ridotta. Il calciatore continua nel suo percorso riabilitativo prima di ritornare ad allenarsi. Prosegue lavoro specifico al campo e idroterapia presso il Country Sport di; Daniele Mignanelli continua il suo percorso riabilitativo dopo la frattura del malleolo. Prosegue lavoro specifico al campo e idroterapia presso il Country Sport di ...

