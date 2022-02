Australiano si presenta con le valigie al Palazzo Reale di Milano: “Sono l’erede dei Savoia e del Regno d’Italia, questa è casa mia” (Di venerdì 18 febbraio 2022) “E questa è casa mia e qui comando io!”. Ricordate il ritornello della canzone di Gigliola Cinquetti? Corrisponde più o meno alla frase pronunciata dall’uomo che si è presentato a Palazzo Reale di Milano sostenendo di esserne il proprietario. E di essere il legittimo erede dei Savoia. E’ Australiano, ha 37 anni e ha con sé persino le valigie. E’ pronto a insediarsi nelle sale che un tempo erano le antiche dimore dei regnanti. Si è portato il minimo indispensabile. Convinto forse di trovare “a Palazzo” servitù, ori, argenti, sete pregiate e comodi baldacchini. Ma oggi, purtroppo per lui, lo storico e imponente edificio accanto al Duomo è diventato un museo ricco di sale di esposizioni per il pubblico. E, purtroppo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Emia e qui comando io!”. Ricordate il ritornello della canzone di Gigliola Cinquetti? Corrisponde più o meno alla frase pronunciata dall’uomo che si èto adisostenendo di esserne il proprietario. E di essere il legittimo erede dei. E’, ha 37 anni e ha con sé persino le. E’ pronto a insediarsi nelle sale che un tempo erano le antiche dimore dei regnanti. Si è portato il minimo indispensabile. Convinto forse di trovare “a” servitù, ori, argenti, sete pregiate e comodi baldacchini. Ma oggi, purtroppo per lui, lo storico e imponente edificio accanto al Duomo è diventato un museo ricco di sale di esposizioni per il pubblico. E, purtroppo per ...

