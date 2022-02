Aumento bollette luce gas, nuovo decreto: bozza governo (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Aumento bollette luce gas, ecco cosa prevede la bozza del dl Energia che l’Adnkronos ha potuto visionare in materia di misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali. Azzeramento oneri sistema per 2° trimestre 2022 Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Arera ,l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Gli oneri che derivano da questa disposizione ammontano a 3 miliardi di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) –gas, ecco cosa prevede ladel dl Energia che l’Adnkronos ha potuto visionare in materia di misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali. Azzeramento oneri sistema per 2° trimestre 2022 Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Arera ,l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Gli oneri che derivano da questa disposizione ammontano a 3 miliardi di ...

Advertising

matteosalvinimi : Caro-bollette è emergenza nazionale, interventi devono essere urgenti e importanti. È necessario pensare a interven… - AngeloCiocca : Benzina sale a 2 euro, diesel a 1,7. Bollette gas e luce +50 %, beni alimentari in aumento. Inflazione al 4,9%. Si… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Du… - DarioPanzac89 : RT @andrea_bignami: Caro-bollette: in arrivo aiuti per 5,8 mld. In Cdm le misure per affrontare il caro energia. Si va verso un aumento del… - VVideri : L'aumento indecoroso delle bollette altro non è che una patrimoniale 2.0 ?? -