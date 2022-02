Attivista Lgbtq queer a capo dell’energia nucleare Usa, pioggia di insulti contro Sam Brinton (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una laurea in ingegneria nucleare al Mit di Boston, una vita passata a studiare tecniche di non proliferazione nucleare, e infine la fondazione di una società che si occupa di gestione di scorie nucleari. Basterebbe questo a capire che il profilo di Sam Brinton è perfetto per la carica che ha ottenuto: vicesegretario aggiunto per lo smaltimento di combustibili e rifiuti. Ovvero, uno dei vertici più alti del dipartimento degli Stati Uniti per l’Energia nucleare. Nonostante il suo altissimo profilo, però, il 34enne è stato sommerso da una valanga di critiche (e insulti) soprattutto dai conservatori americani. Il motivo? Sam Brinton è “queer“, non si riconosce nella distinzione tra generi ed è un “ardente” – si definisce così su Instagram – Attivista ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una laurea in ingegneriaal Mit di Boston, una vita passata a studiare tecniche di non proliferazione, e infine la fondazione di una società che si occupa di gestione di scorie nucleari. Basterebbe questo a capire che il profilo di Samè perfetto per la carica che ha ottenuto: vicesegretario aggiunto per lo smaltimento di combustibili e rifiuti. Ovvero, uno dei vertici più alti del dipartimento degli Stati Uniti per l’Energia. Nonostante il suo altissimo profilo, però, il 34enne è stato sommerso da una valanga di critiche (e) soprattutto dai conservatori americani. Il motivo? Samè ““, non si riconosce nella distinzione tra generi ed è un “ardente” – si definisce così su Instagram –...

Luce_news : Attivista Lgbtq queer a capo dell’energia nucleare Usa, pioggia di insulti contro Sam Brinton - jacoposimonetta : Un top manager di Facebook/Meta, tale Jeren A. Miles (Manager of Community Development), ha tentato di adescare on… - MRC_uscITA : RT @Tosaz: Questo è il nuovo responsabile del Dipartimento Nucleare di Biden. Laurea in Ingegneria Nucleare, attivista Lgbtq e, da quel che… - FrancjKicca : RT @Tosaz: Questo è il nuovo responsabile del Dipartimento Nucleare di Biden. Laurea in Ingegneria Nucleare, attivista Lgbtq e, da quel che… - Matteo_Caldo_74 : RT @Tosaz: Questo è il nuovo responsabile del Dipartimento Nucleare di Biden. Laurea in Ingegneria Nucleare, attivista Lgbtq e, da quel che… -