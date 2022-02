Atp Delray Beach 2022: programma e ordine di gioco venerdì 18 febbraio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 18 febbraio per quanto riguarda l’Atp 250 di Delray Beach 2022. Si entra nelle fasi clou del torneo su cemento in corso negli Stati Uniti con tanti padroni di casa in campo, tra cui Reilly Opelka che sfida il francese Adrian Mannarino. C’è anche il numero uno del seeding, Cameron Norrie, opposto a Sebastian Korda. Il programma con orari italiani: dalle ore 19:00 – Paul vs Kozlov non prima delle 20:30 – Norrie vs Korda non prima della mezzanotte – Mannarino vs Opelka a seguire – Millman vs Krueger or Dimitrov SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il, gli orari e l’didi18per quanto riguarda l’Atp 250 di. Si entra nelle fasi clou del torneo su cemento in corso negli Stati Uniti con tanti padroni di casa in campo, tra cui Reilly Opelka che sfida il francese Adrian Mannarino. C’è anche il numero uno del seeding, Cameron Norrie, opposto a Sebastian Korda. Ilcon orari italiani: dalle ore 19:00 – Paul vs Kozlov non prima delle 20:30 – Norrie vs Korda non prima della mezzanotte – Mannarino vs Opelka a seguire – Millman vs Krueger or Dimitrov SportFace.

