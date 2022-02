Atp 500 Rio de Janeiro 2022: il montepremi e il prize money (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022, di scena sul rosso brasiliano tra lunedì 14 e domenica 20 febbraio. L’azzurro Matteo Berrettini guida il ricco seeding sudamericano dall’alto della prima testa di serie, in compagnia dei connazionali Lorenzo Sonego e Fabio Fognini; un trio certamente ambizioso. Il romano ha sempre dichiarato di amare la terra rossa, sebbene sia più performante sul veloce, mentre il piemontese e il ligure, usualmente, ottengono i migliori risultati proprio su questa superficie. Presenti in main draw anche Casper Ruud e Diego Schwartzman, entrambi già finalisti a Buenos Aires, così come l’esplosivo talentino Carlos Alcaraz, nuova stella del tennis spagnolo. Il prize money totale dell’evento americano corrisponde a 1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ile ildell’Atp 500 di Rio de, di scena sul rosso brasiliano tra lunedì 14 e domenica 20 febbraio. L’azzurro Matteo Berrettini guida il ricco seeding sudamericano dall’alto della prima testa di serie, in compagnia dei connazionali Lorenzo Sonego e Fabio Fognini; un trio certamente ambizioso. Il romano ha sempre dichiarato di amare la terra rossa, sebbene sia più performante sul veloce, mentre il piemontese e il ligure, usualmente, ottengono i migliori risultati proprio su questa superficie. Presenti in main draw anche Casper Ruud e Diego Schwartzman, entrambi già finalisti a Buenos Aires, così come l’esplosivo talentino Carlos Alcaraz, nuova stella del tennis spagnolo. Iltotale dell’evento americano corrisponde a 1 ...

Advertising

Kenmckinnon9 : ATP 500 RIO Open presented by Claro Court 1 Miomir Kecmanovic vs Francisco Cerundolo 3:10pm R.B… - zazoomblog : Atp 500 Rio 2022: Sonego si arrende a Kecmanovic eliminato al secondo turno tra rimpianti - #2022: #Sonego… - telodogratis : Tennis oggi Atp Rio 500: Fognini-Coria, dove seguire in tv l’incontro che vale la semifinale - sportface2016 : #AtpRio, #Sonego si arrende a #Kecmanovic: eliminato al secondo turno tra rimpianti - Tennissimoworld : ATP 500 Rio de Janeiro – Spettacolo Fogna in rimonta -