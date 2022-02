Atletica | quando la prossima gara di Marcell Jacobs? Appuntamento ai Campionati Italiani! Data | programma | orario | tv

(Di venerdì 18 febbraio 2022)tornerà innel weekend del 26-27 febbraio per prendere parte aiItaliani Assoluti Indoor, inal PalaIndoor di Ancona. Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà alla ribalta in occasione dell’che metterà in palio il tricolore e sulle pedane marchigiane vorrà regalare grande spettacolo. L’azzurro ha strabiliato nella prima parte di stagione, fornendo sontuose prestazioni sui 60 metri nelle prime tre uscite della nuova annata agonistica: tra Berlino, Lodz e Lievin ha dimostrato un eccellente stato di forma e guarda con ottimismo al futuro.sarà la grande stella deiNazionali, per la prima volta si esibirà sul suolo italiano dopo la doppia apoteosi dei Giochi. ...

Quella di questa sera in Francia per Jacobs è stata la terza vittoria in altrettante gare, tutte sui 60 metri indoor, disputate nel 2022,è tornato all'attività dopo i trionfi ai Giochi di ......numero quattro di "Pedalando tra le aquile" e Giovanni a 56 anni la affronta come "42 anni ... E anche la prossima avventura richiederà una grande preparazionee, allo stesso tempo, ...Marcell Jacobs tornerà in gara nel weekend del 26-27 febbraio per prendere parte ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, in programma al PalaIndoor di Ancona. Il Campione Olimpico dei 100 metri ...Sul lanciato è impressionante e la sensazione è che i 60 metri durino troppo poco per vedere espresso al meglio tutto il potenziale del Messia dell’atletica leggera italiana. Marcell Jacobs tornerà in ...