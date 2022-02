Atletica, Paolo Dal Molin a Dusseldorf per l’esordio stagionale sui 60 ostacoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) La stagione dell’Atletica indoor prosegue domenica 20 febbraio con il meeting tedesco di Dusseldorf, che in chiave Italia vedrà l’esordio stagionale di Paolo Dal Molin. L’ostacolista delle Fiamme Oro cerca risposte proprio nei suoi 60 ostacoli, che lo hanno visto vincere la medaglia di bronzo agli Europei di Torun dello scorso anno. Dopo aver saltato i primi impegni a causa di un risentimento al polpaccio, Dal Molin inizia dalla Germania il suo percorso di avvicinamento ai Mondiali indoor di Belgrado, in programma dal 18 al 20 marzo. A Dusseldorf, con doppio turno che vede le batterie alle 13.40 e finale alle 15.50, l’azzurro se la vedrà con il cipriota campione d’Europa del 2019 Milan Trajkovic, il tedesco Gregor ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) La stagione dell’indoor prosegue domenica 20 febbraio con il meeting tedesco di, che in chiave Italia vedràdiDal. L’sta delle Fiamme Oro cerca risposte proprio nei suoi 60, che lo hanno visto vincere la medaglia di bronzo agli Europei di Torun dello scorso anno. Dopo aver saltato i primi impegni a causa di un risentimento al polpaccio, Dalinizia dalla Germania il suo percorso di avvicinamento ai Mondiali indoor di Belgrado, in programma dal 18 al 20 marzo. A, con doppio turno che vede le batterie alle 13.40 e finale alle 15.50, l’azzurro se la vedrà con il cipriota campione d’Europa del 2019 Milan Trajkovic, il tedesco Gregor ...

