Atletica | Marcell Jacobs imbattibile | tris di successi | tempi costanti e grande gamba Assoluti spensierati e mirino mondiale

(Di venerdì 18 febbraio 2022)è un vincente dentro. Tre uscite stagionali e altrettante vittorie sui 60 metri indoor. Tutte nette e schiaccianti. A Berlino ha riacceso il motore dopo sei mesi di assenza dalle piste e ha prontamente fatto centro col tempo di 6.51. A Lodz si è migliorato scendendo a 6.49, rammaricandosi per una partenza non ottimale. Ieri sera a Lievin ha battuto una concorrenza di rilievo (Cravont Charleston, Elijah Hall, Ronnie Baker) e si è confermato sui livelli di eccellenza, fermando il cronometro su 6.50. Tre affermazioni nel World Indoor Tour (le prime due tappe erano di livello silver, la terza era gold): il Campione Olimpico dei 100 metri è decisamente in forma, conferma la propria imbattibilità dopo l’apoteosi di Tokyo, inizia l’annata agonistica nel miglior modo possibile e può guardare con ottimismo all’immediato futuro. Il velocista ...

Terzo successo consecutivo per Jacobs. Il campione olimpico ha vinto i 60 metri al meeting di Liévin, in Francia, correndo la finale in 6.50. "Sono contento - ha dichiarato l'azzurro a fine gara - Lavoro duro ogni giorno e ..." Tre sue tre. Ancora una vittoria, la terza in altrettante gare del suo 2022, per Jacobs, che si è imposto nella finale dei 60 metri del meeting indoor di Lievin, in Francia, correndo in 6.50. Al secondo posto l'americano Charleston in 6.52. "Sono sempre io. E ora voglio ..." Sul lanciato è impressionante e la sensazione è che i 60 metri durino troppo poco per vedere espresso al meglio tutto il potenziale del Messia dell'atletica leggera italiana.