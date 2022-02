Atlanta 4 sarà l'ultima stagione della serie (Di venerdì 18 febbraio 2022) Donald Glover e FX hanno confermato che Atlanta 4 sarà l'ultima stagione dell'acclamata serie ideata dall'attore. e il debutto sugli schermi di FX è previsto per l'autunno, a qualche mese di distanza dall'arrivo sugli schermi della terza stagione. Il responsabile del network ha dichiarato: "La nuova stagione è tutto quello che vi aspettate da Atlanta, ovvero dovete aspettarvi l'inaspettato. Sedetevi e apprezzate il viaggio". Donald Glover, creatore dello show, ha parlato della fine di Atlanta dichiarando: "Onestamente volevo finire la serie dopo la seconda stagione. Sentivo che quando le condizioni sono giuste per qualcosa, accadono. E quando le condizioni non sono ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) Donald Glover e FX hanno confermato chel'dell'acclamataideata dall'attore. e il debutto sugli schermi di FX è previsto per l'autunno, a qualche mese di distanza dall'arrivo sugli schermiterza. Il responsabile del network ha dichiarato: "La nuovaè tutto quello che vi aspettate da, ovvero dovete aspettarvi l'inaspettato. Sedetevi e apprezzate il viaggio". Donald Glover, creatore dello show, ha parlatofine didichiarando: "Onestamente volevo finire ladopo la seconda. Sentivo che quando le condizioni sono giuste per qualcosa, accadono. E quando le condizioni non sono ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Atlanta 4 sarà l'ultima stagione della serie - GioelePaglia : Atlanta: la stagione 4, in arrivo in autunno, sarà l'ultima - blondeandre : La 4º stagione di Atlanta sarà l’ultima ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????… - badtasteit : Atlanta: la stagione 4, in arrivo in autunno, sarà l’ultima - il_guardone86 : @rprat75 @marcomazz Bostick verissimo,infatti unico championship in cui non ha obiettivamente colpe...poi però ce n… -