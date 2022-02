Atalanta, vicino l’accordo per la cessione al fondo americano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bergamo. Come anticipato dal nostro giornale nei giorni scorsi, l’Atalanta è sempre più vicina a un cambio di proprietà, con la chiusura della trattativa col fondo americano KKR, acronimo per “Kohlberg Kravis Roberts”, società nata nel 1976 che offre soluzioni in ambito assicurativo, patrimoniale alternativo e dei mercati di capitali. Si parla della cessione di una quota di maggioranza del club, che viene valutato intorno ai 500 milioni. A giorni potrebbero esserci le firme. I Percassi, che resterebbero in società con Luca Percassi come amministratore delegato, avevano acquistato per la prima volta il club bergamasco nel 1990, lasciando nel 1994 e ritornando alla guida nel club dal 2010 per farlo diventare la splendida realtà attuale sotto la gestione Gasperini. Il fondo KKR “mira a generare rendimenti ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bergamo. Come anticipato dal nostro giornale nei giorni scorsi, l’è sempre più vicina a un cambio di proprietà, con la chiusura della trattativa colKKR, acronimo per “Kohlberg Kravis Roberts”, società nata nel 1976 che offre soluzioni in ambito assicurativo, patrimoniale alternativo e dei mercati di capitali. Si parla delladi una quota di maggioranza del club, che viene valutato intorno ai 500 milioni. A giorni potrebbero esserci le firme. I Percassi, che resterebbero in società con Luca Percassi come amministratore delegato, avevano acquistato per la prima volta il club bergamasco nel 1990, lasciando nel 1994 e ritornando alla guida nel club dal 2010 per farlo diventare la splendida realtà attuale sotto la gestione Gasperini. IlKKR “mira a generare rendimenti ...

