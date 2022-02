Atalanta, Percassi pronto a cedere al fondo americano Kkr: affare da 350 milioni (Di venerdì 18 febbraio 2022) I l fondo KKR potrebbe rilevare l'85% delle quote della società della famiglia Percassi, per una spesa di circa 350 milioni di euro. Trovano conferme le indiscrezioni degli ultimi giorni, con Luca ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 febbraio 2022) I lKKR potrebbe rilevare l'85% delle quote della società della famiglia, per una spesa di circa 350di euro. Trovano conferme le indiscrezioni degli ultimi giorni, con Luca ...

Advertising

SkySport : Atalanta, le news sulla cessione: fondo KKR vicino all'acquisto da Percassi #SkySport #Atalanta #KKR #Percassi - SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA CESSIONE DOVREBBE AVVENIRE LA PROSSIMA SETTIMANA Luca Percassi manterrà ruolo di Ceo del Club… - TuttoMercatoWeb : Atalanta al fondo KKR? Jacobelli: 'La trattativa riguarda il gruppo Percassi, non il club' - _enz29 : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Cessione Atalanta, situazione in costante evoluzione. I Percassi non lasceranno mai il 100% delle quote https://… - ArmandaGelsomin : RT @perchetendenza: 'Percassi': Perché secondo quanto riportato da @SkySport avrebbero trovato definitivamente un accordo per la cessione d… -