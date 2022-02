Atalanta, fondo Kkr interessato al club: 350 milioni per la maggioranza societaria (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il fondo Kkr ha palesato un reale interesse per l’acquisizione dell’Atalanta, valutando il 70% del club una cifra pari a 350 milioni di euro. Dal canto suo, il presidente Antonio Percassi non ha smentito la veridicità della proposta e dell’eventuale legame professionale con gli statunitensi, tacitamente confermando quantomeno le intenzioni di Kkr. Il fondo di private equity presenta Jerome Kohlberg, Henry Kravis e George Roberts come rappresentanti principali e non è nuovo tra le cronache italiane; il gruppo aveva infatti proposto 33 miliardi di euro per acquisire la società Tim, seppur l’operazione abbia trovato l’opposizione degli attuali proprietari della compagnia telefonica. La solidità economica di Kkr potrebbe convincere Percassi e l’Atalanta tutta, garantendo finanze ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022) IlKkr ha palesato un reale interesse per l’acquisizione dell’, valutando il 70% deluna cifra pari a 350di euro. Dal canto suo, il presidente Antonio Percassi non ha smentito la veridicità della proposta e dell’eventuale legame professionale con gli statunitensi, tacitamente confermando quantomeno le intenzioni di Kkr. Ildi private equity presenta Jerome Kohlberg, Henry Kravis e George Roberts come rappresentanti principali e non è nuovo tra le cronache italiane; il gruppo aveva infatti proposto 33 miliardi di euro per acquisire la società Tim, seppur l’operazione abbia trovato l’opposizione degli attuali proprietari della compagnia telefonica. La solidità economica di Kkr potrebbe convincere Percassi e l’tutta, garantendo finanze ...

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni… - TuttoMercatoWeb : Atalanta al fondo KKR? Jacobelli: 'La trattativa riguarda il gruppo Percassi, non il club' - PietroMazzara : Serie A sempre più Yankee: anche l’Atalanta verso la cessione dell’85% al fondo americano KKR (fonte @SkySport) - marcoldplay : RT @angelomangiante: #Atalanta. Il Club vicinissimo alla cessione al fondo americano KKR. 85% della proprietà passerà di mano per 350 mili… - ForzanoTweet : RT @SkySport: Atalanta, le news sulla cessione: fondo KKR vicino all'acquisto da Percassi #SkySport #Atalanta #KKR #Percassi -