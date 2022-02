Atalanta, fondo KKR interessato a club: affare da 350 milioni (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile cessione dell’Atalanta ad un fondo statunitense. Il compratore sarebbe il fondo KKR (Kohlberg Kravis Roberts), con una valutazione, a quanto si apprende, per circa l’80% del club di 350 milioni di euro e con il ruolo di Ceo che resterebbe a Luca Percassi, attuale ad del club bergamasco, con la famiglia Percassi che resterebbe in società con una quota di minoranza. Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile cessione dell’ad unstatunitense. Il compratore sarebbe ilKKR (Kohlberg Kravis Roberts), con una valutazione, a quanto si apprende, per circa l’80% deldi 350di euro e con il ruolo di Ceo che resterebbe a Luca Percassi, attuale ad delbergamasco, con la famiglia Percassi che resterebbe in società con una quota di minoranza. Funweek.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni… - capuanogio : Il fondo #KKR smentisce a @24ORERadiocor l’interesse per l’investimento nell’#Atalanta - PietroMazzara : Serie A sempre più Yankee: anche l’Atalanta verso la cessione dell’85% al fondo americano KKR (fonte @SkySport) - evil76 : NUOVO VIDEO SULLA POSSIBILE CESSIONE DELL'ATALANTA AL FONDO KKR - chimentimattia : RT @perchetendenza: 'Percassi': Perché secondo quanto riportato da @SkySport avrebbero trovato definitivamente un accordo per la cessione d… -