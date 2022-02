Atalanta, fondo KKR interessato a club: affare da 350 milioni (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile cessione dell’Atalanta ad un fondo statunitense. Il compratore sarebbe il fondo KKR (Kohlberg Kravis Roberts), con una valutazione, a quanto si apprende, per circa l’80% del club di 350 milioni di euro e con il ruolo di Ceo che resterebbe a Luca Percassi, attuale ad del club bergamasco, con la famiglia Percassi che resterebbe in società con una quota di minoranza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si fanno sempre più insistenti le voci sulla possibile cessione dell’ad unstatunitense. Il compratore sarebbe ilKKR (Kohlberg Kravis Roberts), con una valutazione, a quanto si apprende, per circa l’80% deldi 350di euro e con il ruolo di Ceo che resterebbe a Luca Percassi, attuale ad delbergamasco, con la famiglia Percassi che resterebbe in società con una quota di minoranza. L'articolo proviene da Italia Sera.

