Atalanta al fondo americano KKR: arriva la smentita (Di venerdì 18 febbraio 2022) BERGAMO - Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci di un passaggio dell' Atalanta al fondo statunitense Kohlberg Kravis Roberts (KKR), un operatore internazionale di private equity con ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 febbraio 2022) BERGAMO - Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci di un passaggio dell'alstatunitense Kohlberg Kravis Roberts (KKR), un operatore internazionale di private equity con ...

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni… - capuanogio : Il fondo #KKR smentisce a @24ORERadiocor l’interesse per l’investimento nell’#Atalanta - sportface2016 : #Atalanta, fondo #Kkr smentisce l'ipotesi acquisto: 'Trattativa mai presa in considerazione' - gcarlucci1 : RT @CalcioFinanza: Il fondo Usa KKR a un passo dall’Atalanta: operazione da 350 milioni - ShitPos93527936 : @errore4_04 Ha annunciato che Precassi avesse venduto L’Atalanta ad un fondo americano, il fondo ha smentito tutto -