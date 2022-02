Assunzioni Poste Italiane 2022, profili ricercati e come candidarsi: “25mila assunzioni entro il 2024” (Di venerdì 18 febbraio 2022) In un momento storico in cui il lavoro scarseggia e i giovani, per via della pandemia, non riescono a trovare il loro spazio, arrivano finalmente buone notizie perché Poste Italiane sta per assumere e l’azienda parla di ben 25 mila posti da coprire entro il 2024. Questo sarebbe il piano industriale presentato nel 2021 e, come riporta il Corriere della Sera, Poste Italiane sarebbe alla ricerca di vari profili, dai consulenti finanziari ai portalettere. assunzioni Poste Italiane 2022: quali sono i profili ricercati I posti da coprire, entro il 2024, sono ben 25 mila perché l’azienda punta a rinnovare la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 febbraio 2022) In un momento storico in cui il lavoro scarseggia e i giovani, per via della pandemia, non riescono a trovare il loro spazio, arrivano finalmente buone notizie perchésta per assumere e l’azienda parla di ben 25 mila posti da coprireil. Questo sarebbe il piano industriale presentato nel 2021 e,riporta il Corriere della Sera,sarebbe alla ricerca di vari, dai consulenti finanziari ai portalettere.: quali sono iI posti da coprire,il, sono ben 25 mila perché l’azienda punta a rinnovare la ...

