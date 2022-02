Assegno unico famiglia 2022 | quali sussidi e bonus sostituisce e da quando

(Di venerdì 18 febbraio 2022) L’introduzione dell’Universale (AUU) a decorrere dal 1° marzocomporta l’abrogazione di una serie di prestazioni economiche a sostegno delle famiglie con figli. A stabiliresono le misure cancellate è l’articolo 10 del Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 numero 230 di istituzione delo. Ulteriori dettagli sulla gestione delle prestazioni abrogate sono stati forniti dalla Circolare INPS del 9 febbraionumero 23, ultimo chiarimento in ordine cronologico prima dell’avvio dell’AUU a partire dal prossimo 1° marzo. Analizziamo pertanto in dettagliomisure sostituirà (e come) l’figlial via: come funziona, domanda, ...

A partire dal 2022 arriva infatti una misura interessante, l', che viene rivolta a tutte le famiglie italiane con figli a carico. Tuttavia l'arrivo di questo nuovo sostegno manderà in ...Mancano pochi giorni all'inizio della rivoluzione copernicana dei Bonus INPS per la famiglia : l'arrivo dell'e Universale . La misura è stata approvata in Senato il 30 marzo 2021 e ha avuto un periodo di prova di sei mesi, da luglio a dicembre 2021, poi allungati ad otto, con l'aggiunta delle ...e conseguenti implicazioni, nel caso di una (sempre possibile) distinzione tra le varie attività/compiti/adempimenti a cui, per Codice dei contratti (articolo 31), è tenuto il responsabile unico del ..."Nelle prime settimane dell’anno, ad esempio, sono aumentate del 240% le dichiarazioni Isee, in larga misura per la richiesta dell’assegno unico. Da qui la scelta di nuovi uffici come servizio di ...