Assalto Capitol Hill, respinta istanza Trump archiviare cause (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuovi guai per Donald Trump : un giudice federale ha respinto la sua richiesta di archiviare varie denunce in cui è accusato di avere la responsabilità legale del violento attacco al Congresso. Secondo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nuovi guai per Donald: un giudice federale ha respinto la sua richiesta divarie denunce in cui è accusato di avere la responsabilità legale del violento attacco al Congresso. Secondo...

Advertising

repubblica : Assalto a Capitol Hill, respinta istanza di Trump di archiviare cause - GiovanniMario12 : RT @RaiNews: Nuovi guai per l'ex presidente Usa - Sydwerehere : Crescono le probabilità che le elezioni del 2024 le segua indossando una sfavillante tuta arancione Assalto a Ca… - AngeloTani : RT @RaiNews: Nuovi guai per l'ex presidente Usa - RivettaElena : RT @serenel14278447: Assalto a Capitol Hill, respinta istanza di Trump di archiviare cause -