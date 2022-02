Arriva su Sky e NOW il nuovo servizio Peacock di NBC Universal: ecco il ricco catalogo già disponibile (Di venerdì 18 febbraio 2022) Peacock Arriva su Sky e NOW TV con tutti i suoi programmi d’intrattenimento: il servizio di NBC Universal disponibile dal 16 febbraio Peacock, il nuovo servizio di Sky – Computermagazine.itAvete notato, accendendo il decoder Sky, una nuova categoria? Ebbene, stiamo parlando dei contenuti di Peacock, il servizio streaming statunitense di NBCUniversal, che risultano disponibili dal 15 febbraio per i clienti Sky e NOW. Dopo lo sbarco straordinario in Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, Peacock è attivo anche in Italia per tutti gli abbonati Sky con pacchetto Sky TV e quelli NOW che hanno sottoscritto il Pass Entertainment. Non ci sono costi aggiuntivi da sostenere se volete vedere ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 18 febbraio 2022)su Sky e NOW TV con tutti i suoi programmi d’intrattenimento: ildi NBCdal 16 febbraio, ildi Sky – Computermagazine.itAvete notato, accendendo il decoder Sky, una nuova categoria? Ebbene, stiamo parlando dei contenuti di, ilstreaming statunitense di NBC, che risultano disponibili dal 15 febbraio per i clienti Sky e NOW. Dopo lo sbarco straordinario in Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria,è attivo anche in Italia per tutti gli abbonati Sky con pacchetto Sky TV e quelli NOW che hanno sottoscritto il Pass Entertainment. Non ci sono costi aggiuntivi da sostenere se volete vedere ...

