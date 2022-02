Antonella Clerici incontra la sua rivale: non era mai successo prima (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici nella diretta di oggi ha fatto qualcosa che prima non era mai successa: nel suo programma ha incontrato la sua rivale di sempre. La conduttrice che anche questa mattina è tornata in onda con E’ sempre Mezzogiorno ha lasciato di stucco tutto i suoi telespettatori che hanno assistito a qualcosa che non si Leggi su youmovies (Di venerdì 18 febbraio 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.nella diretta di oggi ha fatto qualcosa chenon era mai successa: nel suo programma hato la suadi sempre. La conduttrice che anche questa mattina è tornata in onda con E’ sempre Mezzogiorno ha lasciato di stucco tutto i suoi telespettatori che hanno assistito a qualcosa che non si

Advertising

nnnicolo__ : @puntoGsz il video fatto dalla social media manager di antonella clerici - zazoomblog : “Ha avuto un incidente”. L’annuncio in diretta di Antonella Clerici: “Si è rotto l’osso sacro” - #avuto #incidente… - xswagway : benedetta parodi ospite di antonella clerici il cross over che non ci aspettavamo - Marie_Bloo : Il sogno della mia vita da casalinga: Benedetta Parodi e Antonella Clerici nello stesso programma - Anto_Eith : @PiramideRossa Sono Antonella ma non la Clerici -