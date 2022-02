Anguissa uscito malconcio con il Barcellona | l’entità dell’infortunio

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Un pareggio (1-1) che vale quanto una vittoria quello ottenuto ieri sera dal Napoli contro ilal Camp Nou, match valido per l’andata dei playoff di Europa League. Purtroppo, verso la fine del secondo tempo della partita, Zamboha chiesto il cambio per un fastidio muscolare all’adduttore sinistro, mentre Fabian Ruiz, in seguito ad uno scontro di gioco con un difensore avversario, precisamente Gavi, ha riportato un taglio sopra la nuca perdendo sangue. Ecco le condizioni dei due calciatori azzurri. Gli infortuni proprio non riescono a lasciare in pace il Napoli di Luciano Spalletti: secondo l’edizione giornaliera del quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, Franknel finale del match al Camp Nou, ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Con molta ...