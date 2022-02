ANEC: "Il Governo indichi una road map per il ritorno alla normalità delle sale cinematografiche" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le restrizioni che ancora pesano sulle sale italiane e la concorrenza dello streaming, sempre più stringente negli ultimi anni, al centro della conferenza di ANEC che lancia un appello al Governo per uscire dalla crisi. L'annuncio di ieri del Governo, che dal 10 marzo tornerà a permettere il consumo di cibi e bevande nelle sale cinematografiche, è un primo passo, ma il grido d'allarme lanciato da ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinema, sulla situazione delle sale italiane non si esaurisce con un contentino. Così, esercenti, distributori e giornalisti si sono ritrovati a fare il punto sulla situazione in una riunione, di persona e virtuale, che riassume la doppia anima della produzione ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le restrizioni che ancora pesano sulleitaliane e la concorrenza dello streaming, sempre più stringente negli ultimi anni, al centro della conferenza diche lancia un appello alper uscire dcrisi. L'annuncio di ieri del, che dal 10 marzo tornerà a permettere il consumo di cibi e bevande nelle, è un primo passo, ma il grido d'rme lanciato da, Associazione Nazionale Esercenti Cinema, sulla situazioneitaliane non si esaurisce con un contentino. Così, esercenti, distributori e giornalisti si sono ritrovati a fare il punto sulla situazione in una riunione, di persona e virtuale, che riassume la doppia anima della produzione ...

