Andrea Crisanti si compra una storica villa da 2 mln a Vicenza. Ha 7 bagni (Di venerdì 18 febbraio 2022) Due anni di pandemia da Coronavirus hanno stravolto le abitudini e gli stili di vita delle persone. Al centro della scena, con copertine sui giornali, migliaia di follower sui social e costanti presenze in tutti i programmi tv, non ci sono più calciatori e modelle ma i virologi Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 18 febbraio 2022) Due anni di pandemia da Coronavirus hanno stravolto le abitudini e gli stili di vita delle persone. Al centro della scena, con copertine sui giornali, migliaia di follower sui social e costanti presenze in tutti i programmi tv, non ci sono più calciatori e modelle ma i virologi Segui su affaritaliani.it

Advertising

Corriere : Vicenza, Andrea Crisanti compra una villa del ’600: «Ospiteremo scolaresche ed eventi» - Andrea07676623 : RT @a_meluzzi: Andrea Crisanti, 'non mi sono arricchito col Covid'. Sicuro? Si compra la villa del '600 con 7 bagni: le cifre e le foto – L… - rosaca : RT @a_meluzzi: Andrea Crisanti, 'non mi sono arricchito col Covid'. Sicuro? Si compra la villa del '600 con 7 bagni: le cifre e le foto – L… - MisterRockin : RT @a_meluzzi: Andrea Crisanti, 'non mi sono arricchito col Covid'. Sicuro? Si compra la villa del '600 con 7 bagni: le cifre e le foto – L… - MonicaMofanta : RT @a_meluzzi: Andrea Crisanti, 'non mi sono arricchito col Covid'. Sicuro? Si compra la villa del '600 con 7 bagni: le cifre e le foto – L… -