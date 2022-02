Andrea Crisanti acquista una villa del ‘600: “Pagata 2 milioni? Non è vero. E il Covid non c’entra, è frutto dei risparmi di una vita” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il prezzo era “molto più basso” di due milioni di euro e “il Covid non c’entra nulla”. Il professor Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, smentisce molte delle notizie circolate dopo che ha comprato una villa del ‘600 sui Colli Berici, in provincia di Vicenza. La residenza si chiama villa Priuli Custoza, è una dimora attribuita a Vincenzo Scamozzi, allievo di Palladio, e ha un giardino da 1,2 ettari. Ma, ci tiene a precisare Crisanti intervistato dal Corriere della Sera, ” non è vero che l’ho Pagata quasi due milioni di euro”. Inoltre, “per acquistare l’immobile ho utilizzato le risorse mie e quelle di mia moglie accumulate in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il prezzo era “molto più basso” di duedi euro e “ilnonnulla”. Il professor, microbiologo dell’Università di Padova, smentisce molte delle notizie circolate dopo che ha comprato unadelsui Colli Berici, in provincia di Vicenza. La residenza si chiamaPriuli Custoza, è una dimora attribuita a Vincenzo Scamozzi, allievo di Palladio, e ha un giardino da 1,2 ettari. Ma, ci tiene a precisareintervistato dal Corriere della Sera, ” non èche l’hoquasi duedi euro”. Inoltre, “perre l’immobile ho utilizzato le risorse mie e quelle di mia moglie accumulate in una ...

Advertising

Corriere : Vicenza, Andrea Crisanti compra una villa del ’600: «Ospiteremo scolaresche ed eventi» - EnricoCEngelma1 : RT @emme_di: Crisanti che si compra una villa del ‘600 da 2 Milioni chiude il cerchio sulla farsa che è stata la pandemia in Italia. Spegn… - Adrien_Zucchero : Hai capito il zanzariere Il colpo immobiliare di Andrea Crisanti: compra la mega villa storica da due milioni di e… - FuoriIncuboUe : RT @emme_di: Crisanti che si compra una villa del ‘600 da 2 Milioni chiude il cerchio sulla farsa che è stata la pandemia in Italia. Spegn… - FrancescaLupo15 : RT @a_meluzzi: Andrea Crisanti, 'non mi sono arricchito col Covid'. Sicuro? Si compra la villa del '600 con 7 bagni: le cifre e le foto – L… -