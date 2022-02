"Ammazzò l'ex moglie sotto gli occhi del figlio di 14 anni": condannato all'ergastolo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Avrebbe tagliato la gola all'ex moglie e le avrebbe anche sfregiato il volto con l'acido. Per questo la Corte d'Assise ha deciso di condannare all'ergastolo Marco Ricci, 44 anni, accusato dell'omicidio di Anna Maria Scavo, 37... Leggi su europa.today (Di venerdì 18 febbraio 2022) Avrebbe tagliato la gola all'exe le avrebbe anche sfregiato il volto con l'acido. Per questo la Corte d'Assise ha deciso di condannare all'Marco Ricci, 44, accusato dell'omicidio di Anna Maria Scavo, 37...

Ultime Notizie dalla rete : Ammazzò moglie 'Ammazzò l'ex moglie sotto gli occhi del figlio di 14 anni', i giudici lo condannano all'ergastolo Avrebbe tagliato la gola all'ex moglie e le avrebbe anche sfregiato il volto con dell'acido. Per questo la Corte d'Assise ha deciso di condannare all'ergastolo Marco Ricci, 44 anni, accusato dell'omicidio di Anna Maria Scavo ( nella ...

Avrebbe tagliato la gola all'ex moglie e le avrebbe anche sfregiato il volto con dell'acido. Per questo la Corte d'Assise ha deciso di condannare all'ergastolo Marco Ricci, 44 anni, accusato dell'omicidio di Anna Maria Scavo